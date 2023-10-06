Ла Лига назвала лучшего игрока сентября
Воспитанник Реала обошел в голосовании даже Беллингема.
Испанская Ла Лига объявила, кто стал лучшим игроком в сентябре.
Несмотря на, казалось бы, очевидный выбор, игроком месяца был признан Такефуса Кубо - вингер Реал Сосьедада.
В голосовании японец сумел опередить показывающего невероятную игру Джуда Беллингема, а также Роберта Левандовски, Иньяки Уильямса и Савио Морейру.
В сентябре у Кубо четыре сыгранных матча и четыре забитых гола. Всего японец в этом сезоне сыграл девять игр, в которых отличился пятью голами и двумя ассистами.
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