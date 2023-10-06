Ла Лига назвала лучшего игрока сентября

Воспитанник Реала обошел в голосовании даже Беллингема.

Испанская Ла Лига объявила, кто стал лучшим игроком в сентябре.

Несмотря на, казалось бы, очевидный выбор, игроком месяца был признан Такефуса Кубо - вингер Реал Сосьедада.

В голосовании японец сумел опередить показывающего невероятную игру Джуда Беллингема, а также Роберта Левандовски, Иньяки Уильямса и Савио Морейру.

В сентябре у Кубо четыре сыгранных матча и четыре забитых гола. Всего японец в этом сезоне сыграл девять игр, в которых отличился пятью голами и двумя ассистами.

Ранее, напомним, тренер Жироны прокомментировал травму Цыганкова.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!