"Значительная потеря": Тренер Жироны высказался о травмированном Цыганкове

Главный тренер Жироны Мичел прокомментировал травму украинского вингера Виктора Цыганкова.

Украинец получил повреждение двуглавой мышцы бедра в последнем матче чемпионата Испании с мадридским Реалом (0:3).

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"Потеря Цыганкова для нас очень важный момент. Но я уже много раз говорил, что у нас отличный состав и тот, кого мы выберем вместо него, сможет его заменить. Возможности есть. Это значительная потеря, но мы способны это решить", - приводит слова Мичела Marca.

Напомним, что в текущем сезоне украинский вингер провел в составе Жироны восемь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

На восстановление Цыганкову потребуется около месяца. Из-за травмы игрок пропустит ближайшие матчи сборной Украины в квалификации Евро-2024 с Северной Македонией (14 октября) и Мальтой (17 октября).

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