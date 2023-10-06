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"Значительная потеря": Тренер Жироны высказался о травмированном Цыганкове

Украинский вингер пропустит около месяца из-за повреждения.
Сегодня, 18:02
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Главный тренер Жироны Мичел прокомментировал травму украинского вингера Виктора Цыганкова. 

Украинец получил повреждение двуглавой мышцы бедра в последнем матче чемпионата Испании с мадридским Реалом (0:3).

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"Потеря Цыганкова для нас очень важный момент. Но я уже много раз говорил, что у нас отличный состав и тот, кого мы выберем вместо него, сможет его заменить. Возможности есть. Это значительная потеря, но мы способны это решить", - приводит слова Мичела Marca.

Напомним, что в текущем сезоне украинский вингер провел в составе Жироны восемь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

На восстановление Цыганкову потребуется около месяца. Из-за травмы игрок пропустит ближайшие матчи сборной Украины в квалификации Евро-2024 с Северной Македонией (14 октября) и Мальтой (17 октября).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона Мичел

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