Пропустит игры сборной: Цыганков выбыл на длительный срок

Украинец получил травму в матче против мадридского Реала.

Полузащитник Жироны Виктор Цыганков не сможет сыграть в ближайший месяц.

Как сообщает пресс-служба клуба, украинский футболист пропустит около месяца из-за травмы, которую получил в игре с Реалом (0:3). У 25-летнего игрока травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.

Таким образом, Цыганков не сыграет за сборную Украины в матчах квалификации Евро-2024 с Северной Македонией (14 октября) и Мальтой (17 октября).

Читай также: Украинский легион: только три игрока выступают в западной Европе

В текущем сезоне Виктор провел 8 матчей за Жирону, в которых забил один гол и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что бывший форвард Динамо отметился курьезным дебютным голом в чемпионате Казахстана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!