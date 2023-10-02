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Пропустит игры сборной: Цыганков выбыл на длительный срок

Украинец получил травму в матче против мадридского Реала.
Сегодня, 15:10
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Полузащитник Жироны Виктор Цыганков не сможет сыграть в ближайший месяц.

Как сообщает пресс-служба клуба, украинский футболист пропустит около месяца из-за травмы, которую получил в игре с Реалом (0:3). У 25-летнего игрока травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. 

Таким образом, Цыганков не сыграет за сборную Украины в матчах квалификации Евро-2024 с Северной Македонией (14 октября) и Мальтой (17 октября).

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В текущем сезоне Виктор провел 8 матчей за Жирону, в которых забил один гол и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что бывший форвард Динамо отметился курьезным дебютным голом в чемпионате Казахстана.

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