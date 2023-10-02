Пропустит игры сборной: Цыганков выбыл на длительный срок
Полузащитник Жироны Виктор Цыганков не сможет сыграть в ближайший месяц.
Как сообщает пресс-служба клуба, украинский футболист пропустит около месяца из-за травмы, которую получил в игре с Реалом (0:3). У 25-летнего игрока травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.
Таким образом, Цыганков не сыграет за сборную Украины в матчах квалификации Евро-2024 с Северной Македонией (14 октября) и Мальтой (17 октября).
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В текущем сезоне Виктор провел 8 матчей за Жирону, в которых забил один гол и выполнил одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что бывший форвард Динамо отметился курьезным дебютным голом в чемпионате Казахстана.
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