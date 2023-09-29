Украинский легион: только три игрока выступают в западной Европе

Украинских футболистов в европейских чемпионатах становится все больше, некоторые из них становятся лидерами своих команд, как, например Александр Зинченко в Арсенале или Виктор Цыганков в Жироне, но сейчас речь пойдет не о них.

Есть регион, который пока практически неизведан украинцами. Западная Европа. Именно о футболистах, играющих в этой части континента ISPORT и решил рассказать.

Регион Западной Европы по определению ООН состоит из 9 стран. И украинцы, к сожалению, представлены в элитных дивизионах только трех из этих государств. При чем, в каждом по одному!

Австрия

Максим Таловеров (ЛАСК)

Капитан молодежной сборной Украины перебрался в команду летом этого года, практически в конце трансферного окна.

Пока Максим не стал футболистом основного состава и отыграл всего 120 минут в 5 матчах, но оптимизма добавляет то, что это уже второй приход Таловерова в клуб и возможно со временем он сможет отвоевать место в старте, команды которая сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.

Отметим, что в низших дивизионах австрийских лиг играет еще около десяти украинских футболистов

Бельгия

Сергей Сидорчук (Вестерло)

Еще сравнительно недавно в бельгийском чемпионате было сразу несколько украинцев, а Руслан Малиновский считался одним из главных футболистов лиги, но сейчас все несколько изменилось и после ухода Романа Яремчука Бельгия рисковала остаться без единого украинского футболиста на этот сезон.

К счастью, уже через пару дней ситуация изменилась и в Вестерло перебрался Сергей Сидорчук. Хавбек сборной Украины сходу стал основным, сыграв в двух последних матчах по 90 минут, но результаты его команды пока оставляют желать лучшего. Коллектив Сергея делит последнюю строчку с Кортрейком, имея по два балла в активе.

Франция

Эдуард Соболь (Страсбур)

Еще один чемпионат в нашем списке, который частично лишился украинского представительства минувшим летом, но в отличии от Бельгии здесь было два украинца, а остался один.

Первые туры чемпионата украинец пропустил из-за травмы, в двух последних был в заявке, но не выходил на поле. Главным конкурентом Эдуарда пока является Тома Делане, но зная любовь компании BlueCo, которая кроме Страсбура владеет еще и Челси, к массовым закупкам можно догадываться, что зимой эта ситуация может измениться. Отметим, что Страсбур хорошо начал сезон, идя на 6 месте.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что судьба трех украинцев в чемпионатах Западной Европы складывается по разному: Таловеров играет мало, но команда идет высоко, Сидорчук играет регулярно, но команда идет в зоне вылета, а Соболь не играл пока вовсе.

Надеемся, что в будущем футбольная география украинского представительства в этом регионе расшириться и мы сможем рассказать об успехах или неудачах украинцев, играющих в Швейцарии, Люксембурге, Лихтенштейне и Нидерландах.

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