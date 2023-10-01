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Футбол

Экс-форвард Динамо отметился курьезным дебютным голом в чемпионате Казахстана

Может изначально так и не было запланировано, но гол есть гол.
Сегодня, 15:13
Артем Беседин / Getty Images
Артем Беседин / Getty Images

В воскресенье, 1 октября, в рамках 24-го тура чемпионата Казахстана состоялся матч между Жетысу Талдыкорган и Ордабасы.

В стартовом составе гостей вышли украинцы Евгений Макаренко и Артем Беседин. И именно бывший форвард Динамо и сборной Украины открыл счет в этой встрече - и сделал это не самым изящным способом.

Беседин прорвался сквозь оборону хозяев поля, использовав финт. Однако довел дело до конца он явно не так, как хотел. Во время финта мяч от его ноги отскочил слишком сильно, а сам Артем упал на газон после контакта с защитником.

Мяч же тем временем докатился до ворот и рикошетом от штанги все же оказался в сетке - вратарь Жетысу с этим "ударом" не справился.

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Этим спонтанным взятием ворот Артем Беседин открыл счет в матче, который в итоге завершился победой его команды со счетом 2:1.

Стоит отметить, что данный гол стал для Беседина дебютным в футболке Ордабасы - до этого он не мог отличиться в шести матчах за новую команду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Артем Беседин Ордабасы

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