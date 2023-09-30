Жирона - Реал 0:3 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 30.09.2023
Мадридский Реал пожаловал в гости к Жироне в рамках восьмого тура испанской Ла Лиги.
В стартовом составе каталонцев вышли Виктор Цыганков и Артем Довбик. Но им вместе со своими одноклубниками не удалось остановить королевский клуб, который одержал разгромную победу благодаря голам Хоселу, Орельена Чуамени и Джуда Беллингема.
Вашему вниманию видео всех голов матча Жирона - Реал Мадрид в восьмом туре Ла Лиги:
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Жирона - Реал 0:3
Голы: Хоселу, 17, Чуамени, 21, Беллингем, 71.
Ожидаемые голы (xG): 1,92 - 2,23
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 13 - 14
Удары в створ: 3 - 7
Фолы: 13 - 14
Жирона: Гассанига - Коуту, Э. Гарсия, Блинд, Гутьеррес - Цыганков (Валери, 46), Эррера (Ромеро, 87), Лопес (Порту, 60), А. Гарсия, Савио (Торре, 79) - Довбик (Стуани, 60).
Реал: Аррисабалага - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Камавинга - Вальверде (Диас, 87), Чуамени, Кроос, Беллингем (Себальос, 74) - Винисиус (Родриго, 68), Хоселу (Васкес, 87).
Предупреждения: А. Гарсия, Стуани - Аррисабалага, Рюдигер.
Удаление: Начо, 90+5 (Реал, грубая игра).
Источник: MEGOGO
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