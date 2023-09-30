Жирона - Реал 0:3 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 30.09.2023

Ни Виктор Цыганков, ни Артем Довбик не сумели спасти свою команду от разгромного поражения коллективу Андрея Лунина.

Мадридский Реал пожаловал в гости к Жироне в рамках восьмого тура испанской Ла Лиги.

В стартовом составе каталонцев вышли Виктор Цыганков и Артем Довбик. Но им вместе со своими одноклубниками не удалось остановить королевский клуб, который одержал разгромную победу благодаря голам Хоселу, Орельена Чуамени и Джуда Беллингема.

Вашему вниманию видео всех голов матча Жирона - Реал Мадрид в восьмом туре Ла Лиги:

Читай также: Ливерпуль вдевятером проиграл Тоттенхэму, потеряв шанс выйти на первое место в АПЛ

Жирона - Реал 0:3

Голы: Хоселу, 17, Чуамени, 21, Беллингем, 71.

Ожидаемые голы (xG): 1,92 - 2,23

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 13 - 14

Удары в створ: 3 - 7

Фолы: 13 - 14

Жирона: Гассанига - Коуту, Э. Гарсия, Блинд, Гутьеррес - Цыганков (Валери, 46), Эррера (Ромеро, 87), Лопес (Порту, 60), А. Гарсия, Савио (Торре, 79) - Довбик (Стуани, 60).

Реал: Аррисабалага - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Камавинга - Вальверде (Диас, 87), Чуамени, Кроос, Беллингем (Себальос, 74) - Винисиус (Родриго, 68), Хоселу (Васкес, 87).

Предупреждения: А. Гарсия, Стуани - Аррисабалага, Рюдигер.

Удаление: Начо, 90+5 (Реал, грубая игра).

Источник: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!