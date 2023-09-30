Тоттенхэм - Ливерпуль: обзор и результат матча чемпионата Англии 30.09.2023

В рамках 7 тура чемпионата Англии Тоттенхэм встретился на своем поле с Ливерпулем.

Гостей начали пресследовать неудачи с самого начала игры. Кертис Джонс очень грубо сыграл против одного из своих соперников и немедленно получил прямую красную карточку.

Чуть позже несмотря на то, что команда осталась в меньшинстве именно "красные" должны были открыть счет, но гол Луиса Диаса был отменен из-за контраверсийного оффсайда и спустя 2 минуты футболист хозяев Сон Хен Мын уже легитимно открыл счет в матче.

Еще в первом тайме Ливерпуль сравнял благодаря голу Коди Гакпо, который в том эпизоде травмировался и после перерыва пришлось выпустить Диогу Жоту.

Позже оказалось, что решение выпустить именно португальца было неправильным, ведь Жота в течении нескольких минут получих две глупые желтые карточки, которые, как известно, превращаются в одну красную, оставив свою команду вдевятером.

На этом беды коллектива Юргена Клоппа не закончились, ведь команда хорошо играла в обороне почти до конца, но за минуту до конца Жоэль Матип решил самостоятельно "замкнуть" прострел с фланга, срезав мяч в свои ворота.

Статистика матча чемпионата Англии Тоттенхэм - Ливерпуль

Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1

Голы: Сон, 36, Матип (автогол), 90+5 - Гакпо, 45+1

xG: 2.14 - 1.38

Удары: 25 - 12

Удары в створ: 9 - 4

Владение мячом: 64% - 36%

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