Жирона - Реал: обзор и результат матча чемпионата Испании 30.09.2023

В рамках восьмого тура чемпионата Испании Жирона примет на своем поле Реал Мадрид.

Рулевой каталонцев Мичел снова с первых минут выпустил на поле украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

К сожалению, полноценного украинского противостояния не выйдет, ведь наставник столичного клуба Карло Анчелотти традиционно оставил на скамейке Андрея Лунина.

Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

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