Жирона - Реал: обзор и результат матча чемпионата Испании 30.09.2023
Лунин стабильно остался на скамейке запасных.
В рамках восьмого тура чемпионата Испании Жирона примет на своем поле Реал Мадрид.
Рулевой каталонцев Мичел снова с первых минут выпустил на поле украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @GironaFC_ES! @UnicajaBanco | #GironaRealMadrid pic.twitter.com/AkYgxvbheV— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 30, 2023
К сожалению, полноценного украинского противостояния не выйдет, ведь наставник столичного клуба Карло Анчелотти традиционно оставил на скамейке Андрея Лунина.
⚔️ 𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎𝐒 𝐆𝐔𝐄𝐑𝐑𝐄𝐑𝐎𝐒 ❤️🤍#GironaRealMadrid pic.twitter.com/MUZ3OyU7DV— Girona FC (@GironaFC_ES) September 30, 2023
Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
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