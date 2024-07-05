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Довбик принял окончательное решение по поводу своего будущего

Лучший бомбардир Ла Лиги поставил точку в своей трансферной истории нынешнего лета.
Сегодня, 14:58
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Жироны и сборной Украины Артем Довбик принял решение продолжить выступления за свой нынешний клуб.

Как утверждает AS, лучший бомбардир Ла Лиги прошлого сезона сообщил своим агентам, что собирается остаться в каталонской команде и выступить в ее составе в Лиге чемпионов.

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Также о решении 27-летнего футболиста уже уведомлено руководство клуба. При этом отмечается, что семья игрока счастлива в Жироне и не горит желанием переезжать.

По информации издания, предложения по форварду от Наполи, Вест Хэма и из Саудовской Аравии были отклонены.

Напомним, что в своем дебютном сезоне за Жирону Довбик забил 24 гола в 36 матчах Ла Лиги и стал лучшим бомбардиром испанского первенства.

Ранее стала известна реакция Жироны на провал Довбика и Цыганкова на Евро-2024.

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