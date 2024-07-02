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Переход Довбика в топ-клуб Испании сорвался

Раскрыта причина, почему украинец не пошел на повышение.
Сегодня, 11:47
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский форвард Жироны Артем Довбик может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Услугами 26-летнего игрока активно интересовался мадридский Атлетико.

Как сообщает El Gol Digital, переход Довбика в стан "матрасников" сорвался.

Причиной стало то, что Атлетико не готов платить Жироне 40 миллионов евро, а каталонцы не намерены продавать игрока дешевле.

Напомним, в прошлом сезон Довбик стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги-2023/24, забив 24 гола.

Ранее был назван футболист, которым Жирона намерена заменить Довбика.

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