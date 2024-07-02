iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Назван футболист, которым Жирона намерена заменить Довбика

Каталонцы хотят вернуть своего бывшего игрока.
Сегодня, 11:00
Валентин Кастельянос / Getty Images
Валентин Кастельянос / Getty Images

Украинский форвард Жироны Артем Довбик может сменить клубуную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, испанский клуб уже определился с игроком, который должен будет заменить Артема.

Жирона нацелилась на своего бывшего нападающего Валентина Кастельяноса, который сейчас выступает за Лацио.

Также Жирона рассматривает трансфер 24-летнего форварда колумбийского клуба Атлетико Букараманга Даниэля Москера.

Ранее стали известны клубы, которые хотят купить Довбика после Евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Луческу: Возможно, Румыния выиграет Евро-2024 Луческу: Возможно, Румыния выиграет Евро-2024
"Наше тайное оружие": Тренер сборной Португалии расхвалил героя матча со Словенией "Наше тайное оружие": Тренер сборной Португалии расхвалил героя матча со Словенией
Роналду впервые признался, станет ли Евро-2024 последним в его карьере Роналду впервые признался, станет ли Евро-2024 последним в его карьере
Насим Хамед признался, что его шокировало в бою Усик - Фьюри Насим Хамед признался, что его шокировало в бою Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Осечка Роналду и бенефис голкипера Португалии в серии пенальти в обзоре матча со Словенией
Осечка Роналду и бенефис голкипера Португалии в серии пенальти в обзоре матча со Словенией

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202412:57
Луческу: Возможно, Румыния выиграет Евро-2024
Евро-202412:35
"Наше тайное оружие": Тренер сборной Португалии расхвалил героя матча со Словенией
Евро-202412:32
Роналду впервые признался, станет ли Евро-2024 последним в его карьере
Бокс12:10
Насим Хамед признался, что его шокировало в бою Усик - Фьюри
Европа11:47
Переход Довбика в топ-клуб Испании сорвался
НБА11:44
Тейтум подпишет с Бостоном рекордный в истории НБА контракт
Бокс11:23
Майк Тайсон назвал легенду бокса, с которым хотел провести бой
Европа11:00
Назван футболист, которым Жирона намерена заменить Довбика
НБА10:58
Бостон принял решение по поводу будущего Михайлюка
Евро-202410:35
"Пеналдо": известный телеканал оскорбил Роналду в прямом эфире матча Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK