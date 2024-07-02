Назван футболист, которым Жирона намерена заменить Довбика

Украинский форвард Жироны Артем Довбик может сменить клубуную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, испанский клуб уже определился с игроком, который должен будет заменить Артема.

Жирона нацелилась на своего бывшего нападающего Валентина Кастельяноса, который сейчас выступает за Лацио.

Также Жирона рассматривает трансфер 24-летнего форварда колумбийского клуба Атлетико Букараманга Даниэля Москера.

Ранее стали известны клубы, которые хотят купить Довбика после Евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!