Известны клубы, которые хотят купить Довбика после Евро
На украинца появился новый претендент.
Украинский нападающий Жироны Артем Довбик заинтересовал ряд европейских клубов.
Как сообщает Mundo Deportivo, гранды продолжают интересоваться украинцем, хоть тот показал плохое выступление на чемпионате Европы-2024.
Довбиком интересуются Челси, Атлетико, Наполи и Милан. Свой интерес к Артему начал проявлять итальянский Ювентус.
В прошлом сезоне Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола.
Ранее сообщалось, что Лунин не будет продлевать контракт с Реалом.
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