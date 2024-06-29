Лунин не будет продлевать контракт с Реалом

Украинец хочет найти команду, в которой будет первым номером.

Голкипер Реала Андрей Лунин решил не продлевать контракт с клубом, утверждает Marca.

Издание утверждает, украинец принял решение если после финала Лиги чемпионов, в котором он не принял участия.

Напомним, что контракт Лунина рассчитан до 2025 года, и Реал хотел бы, чтобы вратарь отработал свое соглашение до конца.

При этом голкипер хочет найти клуб, в котором он будет первым номером, однако чемпионат его мало интересует.

Ранее также сообщалось, что Кепа наоборот хочет остаться в Реале.

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