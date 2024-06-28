Кепа не хочет уходить из Реала

Вратарь Реала Кепа Аррисабалага хочет остаться в команде. Об этом сообщает Madrid Xtra.

29-летний испанец ждет решения по Андрею Лунину и отклоняет другие предложения. Ранее сообщалось, что Реал может продлить аренду Кепы, если украинец уйдет.

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Сам Андрей, в свою очередь, заявлял, что хочет остаться в клубе и готов подписать нововое соглашение.

Напомним, уже 1 июля арендное соглашение Кепы с Реалом заканчивается и игрок вернется в Челси.

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