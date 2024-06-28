iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кепа не хочет уходить из Реала

Испанец ждет решения Лунина.
Сегодня, 14:52
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Вратарь Реала Кепа Аррисабалага хочет остаться в команде. Об этом сообщает Madrid Xtra.

29-летний испанец ждет решения по Андрею Лунину и отклоняет другие предложения. Ранее сообщалось, что Реал может продлить аренду Кепы, если украинец уйдет.

Читай также: Реал может оставить Кепу в случае ухода Лунина

Сам Андрей, в свою очередь, заявлял, что хочет остаться в клубе и готов подписать нововое соглашение.

Напомним, уже 1 июля арендное соглашение Кепы с Реалом заканчивается и игрок вернется в Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Кепа Аррисабалага

Статьи по теме

Форвард Реала стал игроком клуба из Катара - источник Форвард Реала стал игроком клуба из Катара - источник
Реал объявил об уходе Начо Фернандеса Реал объявил об уходе Начо Фернандеса
Виноват Мбаппе? Футболист Реала решил покинуть клуб Виноват Мбаппе? Футболист Реала решил покинуть клуб
Капитан Реала подписал контракт с саудовским клубом - источник Капитан Реала подписал контракт с саудовским клубом - источник
Помочь журналистам

Видео

Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов
Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс17:21
Джошуа сделал категоричный прогноз на реванш Усик - Фьюри
Евро-202417:01
УЕФА указало россию страной рождения одного из защитников сборной Украины
Европа16:50
Гламурная жена форварда сборной Аргентины выпустила собственный парфюм
Евро-202416:36
Легенда сборной Италии высказался о матче 1/8 финала Евро-2024 против Швейцарии
Европа16:16
Форвард Реала стал игроком клуба из Катара - источник
Евро-202415:59
Основной игрок сборной Германии рискует пропустить 1/8 финала Евро-2024
Европа15:47
Ямаль - о Месси: Никто с ним не сравнится, и уж тем более я
Европа15:21
Челси собирается перехватить трансферную цель другого клуба АПЛ
ММА15:19
Не раньше осени: Президент UFC назвал сроки возвращения Макгрегора
Евро-202414:56
Сборная Англии остается фаворитом по версии суперкомпьютера Opta
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK