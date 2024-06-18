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Реал может оставить Кепу в случае ухода Лунина

Мадридцы хотят обезопасить себя, если не удастся договориться с украинцем.
Вчера, 23:10
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Кепа Аррисабалага может остаться в Реале еще на один сезон, если Андрея Лунина продадут, несмотря на желание продлить с ним контракт.

Мадридский клуб ценит профессионализм Кепы и его помощь Лунину перед пенальти в матче с Манчестер Сити.

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По данным издания Relevo, "сливочные" не хотят тратить деньги на нового вратаря и ждать его адаптации.

Напомним, контракт Лунина с Реалом истекает летом 2025 года. Стороны пока не вели никаких переговоров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин Кепа Аррисабалага

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