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Реал обсудит в ближайшие часы трансфер защитника Баварии

Дэвис все же может покинуть стан мюнхенцев.
Сегодня, 19:19
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Реал и Бавария в ближайшие часы обсудят трансфер Альфонсо Дэвиса. Об этом сообщает издание Cadena SER.

23-летний защитник отказался подписывать новый контракт с мюнхенским клубом, что привело к отказу Баварии продлевать соглашение. Реал не готов платить более 30 млн евро за игрока.

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Мюнхенцы свяжутся с Реалом, чтобы выяснить, могут ли они увеличить сумму трансфера.

Если "сливочные" откажутся, Дэвис останется в Баварии еще на год и перейдет в мадридский клуб в 2025 году свободным агентом.

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