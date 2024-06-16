Жена Лунина высказалась о возможном уходе Андрея из Реала

Жена Андрея Лунина Анастасия прокомментировала слухи о возможном уходе любимого из мадридского Реала.

По словам девушки, ей и ее возлюбленному комфортно в Испании, но если придется переезжать, то она это поддержит.

"Мы очень любим Испанию, люди здесь очень приветливые, и мы чувствуем себя очень хорошо и комфортно. Но если моему мужу придется покинуть эту страну, то, конечно, я поддержу его, и мы поедем, куда нужно", - цитирует слова Анастасии twitter-аккаунт Madrid Xtra.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал нашел замену Лунину.

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