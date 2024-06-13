Реал нашел игрока-подстраховку на случай ухода Лунина

"Сливочные" нацелились на голкипера из второй испанской лиги.

Мадридский Реал интересуется 23-летним вратарем Эспаньола Жоаном Гарсией, опасаясь возможного ухода Андрея Лунина.

По данным издания As, клуб не будет предпринимать действий по трансферу до завершения плей-офф Эспаньола за выход в Ла Лигу.

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Если же команда вернется в высший дивизион, отступные за Гарсию составят более 20 миллионов евро.

При этом, Реал высоко оценивает его игру в воздухе, смелость на выходах и хорошую реакцию.

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