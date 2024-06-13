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Реал может усилить состав чемпионом мира

Ромеро попал в сферу интересов мадридского клуба.
Вчера, 12:50
Кристиан Ромеро / Getty Images
Кристиан Ромеро / Getty Images

Защитник Тоттенхэма Кристиан Ромеро заинтересовал Реал. Об этом сообщает издание ESPN.

Мадридский клуб сделал запрос о трансфере 26-летнего аргентинца. "Шпоры" планируют потребовать значительную сумму, учитывая, что игрок был куплен у Аталанты за 50 млн евро.

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Напомним, действующий контракт Ромеро с лондонцами рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне на счету центрбека пять голов в 33-х матчах АПЛ.

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