Реал принял решение избавиться от одного из игроков основного состава

Мадридцам уже не нужен Менди.

Ферлан Менди может уйти из Реала, если поступит хорошее предложение. Об этом сообщает Relevo.

В клубе считают, что его лучшие годы уже позади, хотя он все еще один из лучших защитников на пике формы.

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Ситуация Менди напоминает случай Рафаэля Варана перед его переходом в Манчестер Юнайтед в 2021 году. В Реале сомневаются, что Менди сможет избежать регулярных травм.

Отметим, главный тренер Карло Анчелотти хотел бы продлить с ним контракт, но понимает, что возможен и уход игрока.

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