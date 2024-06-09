У Реала есть устная договоренность с лучшим игроком Бундеслиги

Флориан Виртц присоединится к мадридцам в 2025 году.

Мадридский Реал имеет договоренность с хавбеком Байера Флорианом Виртцом, утверждает Marca.

Согласно ей, немецкий игрок уже дал свое согласие на переезд в Испанию в 2025 году.

Ранее, напомним, Флориан заявлял, что еще один год он точно хочет провести в Байере, а уже потом будет решать, где продолжить карьеру.

Предполагается, что Реалу придется заплатить порядка 150 млн евро, что привезти Виртца на Бернабеу.

В прошлом сезоне Флориан провел 49 матчей, в которых отличился 18-ю голами и 20-ю ассистами и стал лучшим игроком Бундеслиги.

Ранее также хавбек Реала рассказал о своих дальнейших планах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!