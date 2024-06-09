Кроос рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Полузащитник Реала и сборной Германии Тони Кроос рассказал, что будет делать после завершения карьеры, которое наступит после окончания Евро-2024.

По словам Тони, он будет проводить больше времени с семьей и работать в академии Реала.

"Когда я завершу карьеру, я буду проводить свободное время с семьей, продолжать подкаст с моим братом Феликсом и работать с молодежной академией Реала. В сентябре я также начну работу в Icon League, которую основал вместе с Элиасом Нерлихом (немецкий блогер и футболист-любитель - прим.)".

Также он рассказал, почему решил завершить карьеру уже в этом сезоне.

"Потому что я просто хочу, чтобы меня запомнили как 34-летнего Тони Крооса, который в конце концов отыграл свой лучший сезон за Реал. Я считаю комплиментом то, что многие считают, что это произошло слишком рано.

Я всегда хотел выигрывать титулы. С тех пор как я начал играть в футбол, я хотел быть успешным. Каждый титул важен для меня, победа в Лиге чемпионов была большой мотивацией перед каждым сезоном. В конце концов, достичь этого очень важно", - резюмировал немец.

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