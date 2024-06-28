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Стала известна реакция Жироны на провал Довбика и Цыганкова на Евро-2024

Испанский клуб придерживается своей линии по трансферам.
Вчера, 23:26
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Испанская Жирона не не обеспокоена тем, как Артем Довбик и Виктор Цыганков сыграли на на Евро-2024 в составе сборной Украины.

Как сообщает издание AS, испанский клуб не собирается снижать цену и продавать Довбика за сумму меньше 40 миллионов евро. Форвард не забил ни одного гола на турнире.

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Также Жирона не будет снижать сумму и готова сохранить обоих украинцев в составе. 

Ранее сообщалось, что Довбик пока не сможет перейти в Атлетико.

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