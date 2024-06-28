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Довбик пока не сможет перейти в Атлетико

Мадридцам нужно как можно скорее избавиться от другого нападающего.
Сегодня, 13:19
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Атлетико продолжает работать над трансфером форварда Жироны Артема Довбика. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Мадридский клуб планирует приобрести украинского футболиста, но для этого сначала хочет продать Жоау Феликса, который сейчас играет в аренде за Барселону. Однако, пока что предложений по португальцу нет.

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Атлетико также рассматривает продажу Альваро Мораты или Саму Омородиона, но предпочел бы отпустить именно Феликса.

После продажи Жоау клуб начнет переговоры с Жироной по Довбику и надеется снизить запрашиваемую сумму до 40 млн евро.

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