Жирона подписала конкурента для Довбика

Или все же замену?

Испанская Жирона объявила о еще одном усилении под дебют в Лиге чемпионов.

Как сообщает пресс-служба каталонцев, в клуб перебрался испанский форвард Абель Руис. По неофициальным данным сумма трансфера составила 8.5 млн евро.

Руис подписал контракт со своим новым коллективом на пять лет. Зарплата футболиста остается неизвестной.

Отметим, что ранее Абель выступал за португальскую Брагу, где за 48 матчей прошлого сезона забил 8 голов и отдал 3 ассиста

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