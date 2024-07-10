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Реал официально объявил дату презентации Мбаппе

Мероприятие состоится после финала Евро-2024.
Сегодня, 16:26
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Мадридский Реал рассказал, когда пройдет презентация Килиана Мбаппе для фанатов.

Как сообщает пресс-служба клуба, мероприятие с участием французского форварда состоится 16 июля в 13:00 по киевскому времени.

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Перед презентацией Килиан встретится с Флорентино Пересом для торжественного подписания контракта, а после пообщается с журналистами на пресс-конференции.

Никаких деталей относительно формата и продолжительности самого события на Сантьяго Бернабеу "сливочные" не предоставили.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Килиан Мбаппе

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Реал официально объявил дату презентации Мбаппе
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