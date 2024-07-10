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Мбаппе оценил вылет Франции с Евро-2024

Лидер команды назвал причину поражения от Испании в полуфинале.
Сегодня, 11:45
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение в матче против Испании (1:2) в рамках 1/2 финала чемпионата Европы-2024.

По словам нападающего, команда Дидье Дешама провалила турнир.

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"Испания сыграла лучше нас. Мы пропустили два быстрых гола, а во втором тайме мы не смогли вернуться. 

Турнир провален. Я хотел стать чемпионом Европы, но мы не стали. Это футбол. Нужно двигаться дальше. 

Год был длинным, я поеду в отпуск, чтобы отдохнуть, это пойдет мне на пользу. Проблемы физические или психологические? Нет. Не нужно усложнять футбол. Ты либо хорош, либо нет. Я не был хорош, и мы едем домой, все просто. Мне нужно хорошо отдохнуть. После этого я начну новую жизнь", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В финале чемпионата Европы-2024 Испания сыграет с победителем пары Англия - Нидерланды.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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