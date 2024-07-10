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Дешам назвал причину вылета Франции с Евро-2024

Наставник "трехцветных" сделал акцент на проблемах своей команды.
Сегодня, 00:50
Дидье Дешам / Getty Images
Дидье Дешам / Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался касаемо вылета своей команде с Евро-2024.

"Испания сегодня доказала, что является очень хорошей командой. Нам посчастливилось открыть счет, но соперник создал нам проблемы, поскольку лучше контролировал мяч. Сегодня Испания показала свое мастерство".

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"Мы немного опаздывали и, вероятно, были не такими свежими, и это привело к техническим ошибкам, особенно в построении игры. Мы недостаточно часто шли вперед", – сказал Дешам после матча.

Напомним, сборная Франции потерпела поражение от Испании (1:2) в рамках полуфинала чемпионата Европы.

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