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Испания - Франция: видео голов

Вашему вниманию видео всех голов полуфинала Евро-2024.
Вчера, 23:08
Испания - Франция / Getty Images
Испания - Франция / Getty Images

Во вторник, 9 июля, в полуфинале Евро-2024 сошлись сборные Испании и Франции.

Счёт был открыт уже на 9-й минуте. Рандаль Коло-Муани расстрелял ворота Симона после паса Мбаппе.

Однако испанцам понадобились лишь 12 минут, чтобы отыграться. Ламин Ямаль пушечным ударом сравнял счёт и вписал своё имя в историю.

А уже на 25 минуте против французов сыграл их любимый автогол. После удара Дани Ольмо мяч, срикошетив от Жюля Кунде влетел в сетку ворот Меньяна.

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