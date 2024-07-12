Лунин назвал лучшего футболиста в истории
Украинец признался, за какие клубы болел в детстве.
Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин рассказал о своих кумирах.
По словам голкипера сборной Украины, он следил за игрой Криштиану Роналду и Икера Касильяса.
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"Кто является лучшим футболистом в истории? Криштиану Роналду.
Мои футбольные кумиры? Когда я был ребенком – болел за Манчестер Юнайтед из-за Криштиану Роналду, а Реал - из-за Икера Касильяса. Когда Роналду перешел в Реал – я болел только за королевский клуб", - приводит слова Лунина Marca.
Ранее Андрей сделал заявление по поводу своего будущего в Реале.
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