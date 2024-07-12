Ан-Наср определился с судьбой Роналду

Криштиану Роналду и Ан-Наср обсуждают продление контракта. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

39-летний футболист не планирует возвращаться в Европу или переходить в другой клуб. Клуб предлагает повышение зарплаты и хочет сохранить Роналду до ЧМ-2026, когда ему будет 41 год.

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Отметим, переговоры продолжатся летом, и Ан-Наср надеется на заключение контракта до конца года.

Напомним, действующий контракт Криштиану с саудовским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне на счету форварда 35 голов и 11 ассистов в 31 матче чемпионата Садовской Аравии.

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