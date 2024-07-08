Футболист сборной Аргентины может стать одноклубником Роналду

Ан-Наср проявляет интерес к форварду Ромы Пауло Дибале. Об этом сообщает TUTTO mercato WEB.

Игрок не слишком хочет переходить в саудовский клуб, но в его контракте есть пункт о выкупе за 12 миллионов евро, который действует до 31 июля для клубов не из Италии.

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Ожидается встреча агентов Дибалы с новым спортивным директором Ромы Флораном Гисольфи. Тренер команды Даниэле де Росси против продажи аргентинца.

В свою очередь аргентинский футболист играет за римский коллектив с лета 2022 года, а его контракт действует до 2025 года.

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