Футболист сборной Аргентины может стать одноклубником Роналду
Дибала может покинуть Италию.
Ан-Наср проявляет интерес к форварду Ромы Пауло Дибале. Об этом сообщает TUTTO mercato WEB.
Игрок не слишком хочет переходить в саудовский клуб, но в его контракте есть пункт о выкупе за 12 миллионов евро, который действует до 31 июля для клубов не из Италии.
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Ожидается встреча агентов Дибалы с новым спортивным директором Ромы Флораном Гисольфи. Тренер команды Даниэле де Росси против продажи аргентинца.
В свою очередь аргентинский футболист играет за римский коллектив с лета 2022 года, а его контракт действует до 2025 года.
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