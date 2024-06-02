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Роналду хочет видеть в Ан-Насре легенду Реала

Португалец уже пообщался на данную тему с самим Начо.
Сегодня, 18:50
Начо и Роналду / Getty Images
Начо и Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду хочет, чтобы защитник Реала Начо Фернандес присоединился к его команде.

По данным издания Marca, португалец уже созванивался с футболистом, который этим летом покидает мадридский коллектив на правах свободного агента.

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Кроме того, Роналду также заинтересован в переходе Каземиро и уже связался с ним.

По итогам минувшего сезона на счету 34-летнего испанца один ассист в 29 матчах Ла Лиги.

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