Ан-Наср проиграл Аль-Хилялю в "горячем" финале Кубка Саудовской Аравии

Клуб Криштиану Роналду проиграл все трофеи в этом сезоне.

В рамках финала Кубка Саудовской Аравии Аль-Хиляль в качестве номинальных хозяев встретился с Ан-Насром.

Уже на первых минутах Александр Митрович вывел свою команду вперед, а в начале второго тайма Ан-Наср остался в меньшинстве после того, как Давид Оспина сыграл руками за пределами штрафной площади.

Незадолго до окончания основного времени, когда Аль-Хиляль еще лидировал в счете их игрок Али Аль-Болеахи «скосплеил» Зинедина Зидана, ударив головой соперника и получив удаление. Через минуту после этого игрок Ан-Насра Али Ладжами вбросил аут и нашел голову Аймана Ягья, который сравнял счет.

Еще до начала дополнительного времени номинальные хозяева остались в меньшинстве после того, как вторую желтую получил Калиду Кулибали. В экстра-таймах ничего интересного не было, и игра закономерно перешла в серию 11-метровых.

В послематчевых пенальти сильнее оказались подопечные Жорже Жезуша, которые промахнулись с отметки лишь дважды в то время, как коллектив Луиша Каштру сделал это трижды.

Аль-Хиляль - Ан-Наср 1:1 (серия пенальти - 5:4)

Голы: Митрович, 7 - Ягья, 88

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