Конец истории: Гринвуд окончательно покинул Манчестер Юнайтед

Французский Марсель объявил о подписании Мэйсона Гринвуда.

Некогда суперталантливый нападающий достался клубу всего за 26 млн евро. Также еще 5 млн предусмотрены в качестве различных бонусов.

Чтобы хоть как-то окупить потерю воспитанника МЮ также прописал в соглашении 50% прибыли от следующей продажи Гринвуда.

В новой команде Мэйсон уже получил 10-й номер.

Ранее также о новом трансфере объявил Манчестер Сити.

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