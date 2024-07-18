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Конец истории: Гринвуд окончательно покинул Манчестер Юнайтед

Англичанин подписал контракт с Марселем.
Сегодня, 21:47
Мэйсон Гринвуд / om.fr
Мэйсон Гринвуд / om.fr

Французский Марсель объявил о подписании Мэйсона Гринвуда.

Некогда суперталантливый нападающий достался клубу всего за 26 млн евро. Также еще 5 млн предусмотрены в качестве различных бонусов.

Чтобы хоть как-то окупить потерю воспитанника МЮ также прописал в соглашении 50% прибыли от следующей продажи Гринвуда.

В новой команде Мэйсон уже получил 10-й номер.

Ранее также о новом трансфере объявил Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЭЙСОН ГРИНВУД

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