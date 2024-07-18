Манчестер Сити подписал лучшего ассистента Жироны
Савио присоединился к "горожанам".
Манчестер Сити объявил о подписании Савио.
Бразильский вингер присоединился к "горожанам" за 40 млн евро. Также Труа может рассчитывать еще несколько миллионов в качестве бонусов.
Напомним, прошлый сезон Савио провел в Жироне, где в 37 матчах отличился девятью голами и десятью ассистами.
Также пресс-служба клуба сообщила, что официальная презентация новичка состоится 4 августа.
Ранее также сообщалось, что Боруссия подписала Серу Гирасси.
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