Гирасси официально стал игроком дортмундской Боруссии
Форвард обошелся "шмелям" в 18 млн евро.
Дортмундская Боруссия сообщила о переходе Серу Гирасси.
Второй лучший бомардир Бундеслиги прошлого сезона официально присоединился к "шмелям".
Штутгарт получил за своего форварда 18 млн евро, а сам Гирасси - контракт до 2028 года.
Также клуб сообщил, что Серу не понадоится операция после травмы, полученной в сборной. В течение нескольких недель гвинеец должен вернуться в строй.
Ранее также сообщалось, что новичок Серии А подписал контракт с чемпионом мира.
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