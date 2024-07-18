Гирасси официально стал игроком дортмундской Боруссии

Дортмундская Боруссия сообщила о переходе Серу Гирасси.

Второй лучший бомардир Бундеслиги прошлого сезона официально присоединился к "шмелям".

Штутгарт получил за своего форварда 18 млн евро, а сам Гирасси - контракт до 2028 года.

Также клуб сообщил, что Серу не понадоится операция после травмы, полученной в сборной. В течение нескольких недель гвинеец должен вернуться в строй.

Ранее также сообщалось, что новичок Серии А подписал контракт с чемпионом мира.

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