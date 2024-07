Новичок Серии А объявил о трансфере чемпиона мира и Европы

Итальянский Комо объявил о подписании испанского вратаря Пепе Рейны.

Стороны заключили соглашение на один год.

Como 1907 is pleased to announce the signing of Pepe Reina until June 2025.



An experienced goalkeeper, Reina has defended the goals of Barcelona, Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Munich, AC Milan, Aston Villa and Lazio in his career. pic.twitter.com/CYjYL8rWll