Новичок Серии А объявил о трансфере чемпиона мира и Европы
Итальянский Комо объявил о подписании испанского вратаря Пепе Рейны.
Стороны заключили соглашение на один год.
Como 1907 is pleased to announce the signing of Pepe Reina until June 2025.— Como1907 (@Como_1907) July 18, 2024
An experienced goalkeeper, Reina has defended the goals of Barcelona, Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Munich, AC Milan, Aston Villa and Lazio in his career. pic.twitter.com/CYjYL8rWll
41-летний вратарь перешел в итальянскую команду, которую тренирует Сеск Фабрегас, на правах свободного агента из Вильярреала.
Читай также: Атлетико вернулся к идее подписания Довбика в качестве замены Мораты
В прошлом сезоне Пепе Рейна провел 12 матчей, в которых пропустил 15 голов и три раза отыграл на ноль.
Отметим, что Пепе Рейна выигрывал чемпионат мира в 2010 году, а также дважды завоевал трофей чемпионата Европы - 2008, 2012.
Напомним, Комо нацелился на еще одного бывшего топ-игрока.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!