Новичок Серии А объявил о трансфере чемпиона мира и Европы

Итальянский Комо объявил о подписании испанского вратаря Пепе Рейны.

Стороны заключили соглашение на один год.

Como 1907 is pleased to announce the signing of Pepe Reina until June 2025.



An experienced goalkeeper, Reina has defended the goals of Barcelona, Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Munich, AC Milan, Aston Villa and Lazio in his career. pic.twitter.com/CYjYL8rWll — Como1907 (@Como_1907) July 18, 2024

41-летний вратарь перешел в итальянскую команду, которую тренирует Сеск Фабрегас, на правах свободного агента из Вильярреала.

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В прошлом сезоне Пепе Рейна провел 12 матчей, в которых пропустил 15 голов и три раза отыграл на ноль.

Отметим, что Пепе Рейна выигрывал чемпионат мира в 2010 году, а также дважды завоевал трофей чемпионата Европы - 2008, 2012.

Напомним, Комо нацелился на еще одного бывшего топ-игрока.

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