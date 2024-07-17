Атлетико вернулся к идее подписания Довбика в качестве замены Мораты

Мадридский Атлетико вернулся к намерению подписать нападающего Жироны Артема Довбика, несмотря на то что тот недавно принял решение остаться еще на сезон в каталонском клубе.

"Матрасники" рассматривают украинского форварда в качестве замены Альваро Морате, который в ближайшее время должен стать игроком Милана.

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Как сообщает Marca, кроме Довбика, в сферу интересов Атлетико также входит нападающий Вильярреала Александер Сорлот. Тем не менее, вариант с лучшим бомбардиром прошлого сезона Ла Лиги считается приоритетным.

При этом отмечается, что Жирона готова вести переговоры по продаже украинца за сумму менее 40 миллионов евро, в то время как "желтая субмарина" хочет получить за своего форварда точные отступные в размере 38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Цыганков и Довбик приступили к предсезонной подготовке с Жироной.

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