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Цыганков и Довбик приступили к предсезонной подготовке с Жироной

Украинские легионеры после отпуска присоединились к команде.
Сегодня, 13:31
Виктор Цыганков и Артем Довбик / Getty Images
Виктор Цыганков и Артем Довбик / Getty Images

Украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик, завершив отпуск после Евро-2024, прибыли в расположение Жироны.

Украинские вингер и нападающий уже приступили к подготовке к новому сезону вместе с командой.

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Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Ближайший товарищеский матч Жирона проведет 17 июля против Олота. Также у "бело-красных" запланированы спарринги с Монпелье, Эспаньолом, Тулузой, Наполи, Ньюкаслом и Борнмутом.

Ранее сообщалось, что Довбик принял окончательное решение по поводу своего будущего.

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