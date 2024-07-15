Цыганков и Довбик приступили к предсезонной подготовке с Жироной

Украинские легионеры после отпуска присоединились к команде.

Украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик, завершив отпуск после Евро-2024, прибыли в расположение Жироны.

Украинские вингер и нападающий уже приступили к подготовке к новому сезону вместе с командой.

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Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

👋 We are already in the Vall d'en Bas! 🌿 pic.twitter.com/xhiDIm8eYK — Girona FC (@GironaFC_Engl) July 15, 2024

👋 Comencem l'estada a la Vall d'en Bas! 🌿 pic.twitter.com/PW3heXaKiG — Girona FC (@GironaFC) July 15, 2024

Ближайший товарищеский матч Жирона проведет 17 июля против Олота. Также у "бело-красных" запланированы спарринги с Монпелье, Эспаньолом, Тулузой, Наполи, Ньюкаслом и Борнмутом.

Ранее сообщалось, что Довбик принял окончательное решение по поводу своего будущего.

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