Два топ-клуба Англии заинтересованы в подписании Цыганкова

Представители АПЛ уже контактировали с агентами украинца.

Футболист Жироны Виктор Цыганков вскоре может перебраться в клуб из АПЛ.

Как сообщает AS, интерес к украинскому вингеру проявляют Манчестер Юнайтед и Астон Вилла. Главные тренеры команды заинтересованы в подписании 26-летнего игрока.

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Представители клубов уже контактировали с агентами Виктора. Сейчас они разрабатывают планы, как убедить Цыганкова перейти к ним.

Отмечается, что украинец начнет подготовку к сезону в составе Жироны, а дальше все может измениться. Клуб готов подписать новый контракт с Виктором, но украинец пока не готов продлевать соглашение, которое рассчитано до лета 2027 года.

Ранее Жирона объявила о переходе игрока Манчестер Юнайтед.

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