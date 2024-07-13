iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Два топ-клуба Англии заинтересованы в подписании Цыганкова

Представители АПЛ уже контактировали с агентами украинца.
Сегодня, 16:25
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Футболист Жироны Виктор Цыганков вскоре может перебраться в клуб из АПЛ.

Как сообщает AS, интерес к украинскому вингеру проявляют Манчестер Юнайтед и Астон Вилла. Главные тренеры команды заинтересованы в подписании 26-летнего игрока.

Читай также: "Он хотел уйти": журналист раскрыл планы Довбика

Представители клубов уже контактировали с агентами Виктора. Сейчас они разрабатывают планы, как убедить Цыганкова перейти к ним.

Отмечается, что украинец начнет подготовку к сезону в составе Жироны, а дальше все может измениться. Клуб готов подписать новый контракт с Виктором, но украинец пока не готов продлевать соглашение, которое рассчитано до лета 2027 года. 

Ранее Жирона объявила о переходе игрока Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Российская ракета попала в дом экс-игрока сборной Украины Российская ракета попала в дом экс-игрока сборной Украины
Нападающий сборной Англии сравнил команду с Реалом Нападающий сборной Англии сравнил команду с Реалом
По стопам Ванды: Жена игрока сборной Украины почти засветила сосок в Instagram По стопам Ванды: Жена игрока сборной Украины почти засветила сосок в Instagram
Турецкий клуб подписал экс-форварда сборной Италии Турецкий клуб подписал экс-форварда сборной Италии
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024
Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа19:05
Российская ракета попала в дом экс-игрока сборной Украины
Евро-202418:52
Нападающий сборной Англии сравнил команду с Реалом
Европа18:38
По стопам Ванды: Жена игрока сборной Украины почти засветила сосок в Instagram
Европа18:10
Турецкий клуб подписал экс-форварда сборной Италии
Теннис18:08
Крейчикова победила Паолини в напряженном финале Уимблдона
Европа18:04
Именитый испанский голкипер станет подопечным своего экс-партнера по сборной
Формула 117:44
Авторитетное издание назвало болид Макларен лучшим в пелотоне
Европа17:26
Один из лучших бомбардиров Евро-2024 сменит клубную прописку
Другие страны17:13
Легенда сборной Франции возглавил саудовский клуб
Евро-202417:00
Дважды битый Усиком экс-чемпион записал обращение к сборной Англии перед финалом Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK