Жирона объявила о переходе ван де Бека
Каталонцы усилились игроком Манчестер Юнайтед.
Жирона официально сообщила о том, что Донни ван де Бек стал игроком команды.
Стороны подписали контракт до лета 2028 года.
Welkom in Girona! 🏠❤️🤍 pic.twitter.com/Kjn1y4cPT4— Girona FC (@GironaFC) July 11, 2024
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Жирона заплатила за 27-летнего полузащитника 500 тысяч евро.
Сумма может увеличиться до 10-15 миллионов евро за счет различных бонусов.
Во второй части прошлого сезона футболист выступал за Айнтрахт, в составе которого он отыграл 357 минут в восьми матчах чемпионата Германии.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед подписал игрока сборной Нидерландов.
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