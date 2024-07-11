Жирона объявила о переходе ван де Бека

Жирона официально сообщила о том, что Донни ван де Бек стал игроком команды.

Стороны подписали контракт до лета 2028 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Жирона заплатила за 27-летнего полузащитника 500 тысяч евро.

Сумма может увеличиться до 10-15 миллионов евро за счет различных бонусов.

Во второй части прошлого сезона футболист выступал за Айнтрахт, в составе которого он отыграл 357 минут в восьми матчах чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед подписал игрока сборной Нидерландов.

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