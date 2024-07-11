Манчестер Юнайтед подписал игрока сборной Нидерландов

Манчестер Юнайтед и Болонья полностью согласовали трансфер Джошуа Зиркзе, пишет Фабрицио Романо.

По инфомарции инсайдера, манкунианцы решили не активировать клаусулу нидерландца, а заплатить за него...еще больше.

Отступные за форварда были 40 млн евро, однако Юнайтед решил заплатить за него больше, но тремя траншами в течение трех лет.

Уже завтра Зиркзе прибудет в Каррингтон не медосмотр, где и поставит подпись под пятилетним контрактом с автоматической опцией продления еще на год.

Ранее также Бавария объявила свой новый трансфер.

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