Манчестер Юнайтед подписал игрока сборной Нидерландов
Джошуа Зиркзе осталось лишь подписать контракт.
Манчестер Юнайтед и Болонья полностью согласовали трансфер Джошуа Зиркзе, пишет Фабрицио Романо.
По инфомарции инсайдера, манкунианцы решили не активировать клаусулу нидерландца, а заплатить за него...еще больше.
Отступные за форварда были 40 млн евро, однако Юнайтед решил заплатить за него больше, но тремя траншами в течение трех лет.
Уже завтра Зиркзе прибудет в Каррингтон не медосмотр, где и поставит подпись под пятилетним контрактом с автоматической опцией продления еще на год.
Ранее также Бавария объявила свой новый трансфер.
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