Бавария объявила о подписании хавбека сборной Португалии
Палинья пополнил стан мюнхенцев.
Жоау Пальинья перешел из Фулхэма в Баварию. Об этом мюнхенцы объявили в соцсетях.
Немецкий клуб подтвердил подписание с 29-летним португальским опорником контракта до 30 июня 2028 года.
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Сумма трансфера составила 51 миллион евро плюс 5 миллионов бонусами.
𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗟𝗬 ❤️ #ServusJoão #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/dwFMjSaCSo— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 11, 2024
Напомним, в прошлом сезоне Пальинья забил четыре гола и отдал один ассист в 33 матчах АПЛ.
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