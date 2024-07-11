Бавария объявила о подписании хавбека сборной Португалии

Жоау Пальинья перешел из Фулхэма в Баварию. Об этом мюнхенцы объявили в соцсетях.

Немецкий клуб подтвердил подписание с 29-летним португальским опорником контракта до 30 июня 2028 года.

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Сумма трансфера составила 51 миллион евро плюс 5 миллионов бонусами.

Напомним, в прошлом сезоне Пальинья забил четыре гола и отдал один ассист в 33 матчах АПЛ.

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