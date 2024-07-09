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Бавария может попрощаться сразу с 6 игроками основного состава

Все для того, чтобы иметь возможность приобрести новых игроков.
Сегодня, 10:28
Леон Горецка и Джошуа Киммих / Getty Images
Леон Горецка и Джошуа Киммих / Getty Images

Мюнхенская Бавария имеет некоторые проблемы с проведением новых трансферов.

Как сообщает издание Kicker. "красные" должны кого-то продать прежде чем кого-то покупать, поэтому, они могут попрощаться с некоторыми важными игроками.

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Отмечается, что клуб может покинуть 6 игроков основы, а именно: Кингсли Коман, Маттейс де Лигт, Леон Горецка, Джошуа Киммих, Серж Гнабри и Альфонсо Дэвис.

де Лигт близок к трансферу в МЮ, Дэвисом интересуется Реал, Кимимихом топ-клубы АПЛ и Барселона. Относительно потенциальных переходов Комана, Гнабри и Горецки пока деталей нет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария

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