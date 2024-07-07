Бавария подписала вингера олимпийской сборной Франции

Мюнхенская Бавария объявила о своем дорогостоящем приобретении в группу атаки.

Как сообщает пресс-служба немецкого гранда, "красные" приобрели Майкла Олисе из Кристал Пэлас. Сумма трансфера составила 53 млн евро.

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Контракт рассчитан до июня 2029 года. Зарплата француза в стане Баварии остается неизвестной.

В сезоне-2023/24 Майкл сделал 6 ассистов и забил 10 голов в 19 матчах АПЛ. Футболиста вызвали на Олимпиаду в стан сборной Франции.

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