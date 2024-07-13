"Он хотел уйти": журналист раскрыл планы Довбика

Украинский форвард Жироны все же может покинуть клуб.

Футболист сборной Украины Артем Довбик планирует остаться в Жироне. Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Алекс Луна.

По словам представителя СМИ, украинец хотел уйти, но несколько вещей изменили его планы.

Читай также: Довбик и Цыганков не поехали на предсезонный сбор Жироны

"Довбик – это особый случай. Он хотел уйти, но, похоже, изменил свое мнение из-за некоторых вещей. Сейчас выглядит так, что он остается, но я думаю, что это не окончательное решение.

Давайте просто представим, что в последние дни трансферного окна условный Хойлунд перейдет в Наполи, а Манчестер Юнайтед будет нужен нападающий. Они предложат, например, 45 млн евро, и Жирона примет это предложение.

Есть ли шансы, что он останется? Да. Все ли уже решено? Еет. Футбол каждый день дарит неожиданности", - приводит слова журналиста Футбол 24.

В прошлом сезоне Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола.

Ранее Жирона объявила о переходе игрока Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!