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Довбик и Цыганков не поехали на предсезонный сбор Жироны

Украинцы получили указание от тренера.
Сегодня, 13:20
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В среду, 10 июля, Жирона начала подготовку к новому сезону.

Пресс-служба клуба сообщила, что на предсезонный сбор с командой не поехали Виктор Цыганков и Артем Довбик. 

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Главный тренер жиронцев Мичел дал возможность отдохнуть тем футболистам, которые принимали участие в Евро-2024 и Копа Америка 2024.

Жирона проведет несколько матчей на сборах, где ее соперниками будут Олот, Монпелье, Эспаньол, Тулуза, Наполи и Борнмут.

Ранее сообщалось, что Реал выдвинул жесткий ультиматум Лунину.

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