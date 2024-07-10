Довбик и Цыганков не поехали на предсезонный сбор Жироны
Украинцы получили указание от тренера.
В среду, 10 июля, Жирона начала подготовку к новому сезону.
Пресс-служба клуба сообщила, что на предсезонный сбор с командой не поехали Виктор Цыганков и Артем Довбик.
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Главный тренер жиронцев Мичел дал возможность отдохнуть тем футболистам, которые принимали участие в Евро-2024 и Копа Америка 2024.
Жирона проведет несколько матчей на сборах, где ее соперниками будут Олот, Монпелье, Эспаньол, Тулуза, Наполи и Борнмут.
Ранее сообщалось, что Реал выдвинул жесткий ультиматум Лунину.
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