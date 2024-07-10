iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Жирона подписала нидерландского хавбека

Габриэль Мисегуй стал игроком каталонского клуба.
Сегодня, 10:19
Габриэль Мисегуй / gironafc.cat
Габриэль Мисегуй / gironafc.cat

Испанская Жирона бесплатно усилила глубину линии полузащиты.

Как сообщает пресс-служба "бело-красных", в команду перешел воспитанник Аякса Габриэль Мисегуй. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

19-летний голландец подписал контракт с дебютантом Лиги чемпионов на 4 года. Финансовые детали личного соглашения неизвестны.

За время пребывания в системе Аякса Габриэль не провел ни одного матча за взрослую команду клуба, однако, играл за Йонг Аякс, выступающий во втором дивизионе Нидерландов, поэтому, опыт игры на взрослом уровне в виде 44 матчей, в которых он забил 11 голов и отдал 4 ассиста, у него есть.

Основной позицией Мисегуя является атакующий полузащитник, но также он может сыграть на левом фланге атаки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона

Статьи по теме

Игрок МЮ попрощался с фанатами перед переходом в Жирону Игрок МЮ попрощался с фанатами перед переходом в Жирону
Жирона близка к покупке хавбека Манчестер Юнайтед Жирона близка к покупке хавбека Манчестер Юнайтед
Жирона бесплатно подпишет нидерландского таланта Жирона бесплатно подпишет нидерландского таланта
УЕФА принял вердикт касаемо участия Жироны и Ниццы в еврокубках УЕФА принял вердикт касаемо участия Жироны и Ниццы в еврокубках
Помочь журналистам

Видео

16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024
16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Нидерланды и Англия разыграют путевку в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа13:55
Легенда сборной Германии завершит карьеру после Евро-2024
Другие страны13:55
Брат Энцо Фернандеса показал невероятную татуировку в честь игрока сборной Аргентины
Европа13:20
Довбик и Цыганков не поехали на предсезонный сбор Жироны
Европа13:18
Игрок МЮ попрощался с фанатами перед переходом в Жирону
Европа12:55
Манчестер Юнайтед ведет переговоры с ветераном команды о новом контракте
Евро-202412:55
Предшественники Ямала: где молодые звезды чемпионатов Европы?
Бокс12:25
Теофимо Лопес оценил поединок Ломаченко - Дэвис
Европа12:03
Вундеркинды Реала и Барселоны повторили достижения Роналду и Руни 20-летней давности
Евро-202412:00
Нидерланды – Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202411:45
Мбаппе оценил вылет Франции с Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK