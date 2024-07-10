Жирона подписала нидерландского хавбека

Испанская Жирона бесплатно усилила глубину линии полузащиты.

Как сообщает пресс-служба "бело-красных", в команду перешел воспитанник Аякса Габриэль Мисегуй. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

19-летний голландец подписал контракт с дебютантом Лиги чемпионов на 4 года. Финансовые детали личного соглашения неизвестны.

За время пребывания в системе Аякса Габриэль не провел ни одного матча за взрослую команду клуба, однако, играл за Йонг Аякс, выступающий во втором дивизионе Нидерландов, поэтому, опыт игры на взрослом уровне в виде 44 матчей, в которых он забил 11 голов и отдал 4 ассиста, у него есть.

Основной позицией Мисегуя является атакующий полузащитник, но также он может сыграть на левом фланге атаки.

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