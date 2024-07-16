На одном поле с Бекхэмом и Зиданом: Довбик попал в эффектный трейлер EA FC 25

Футбольный симулятор EA FC 25 (аналог FIFA) выпустил проморолик, посвященный выходу новой части игры. Одним из героев трейлера стал форвард сборной Украины Артем Довбик.

Авторы объединили в одном видео легенд "нулевых" (Зидан и Бекхэм), звезд на закате карьеры (Месси, Роналду) и новые надежды испанской Ла Лиги (Довбика и Беллингема).

Стоит отметить, EA FC 25 выйдет в свет уже 27 сентября 2024 года.

Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша испанской Ла Лиги (24 гола). В настоящее время украинец уже готовится к старту нового сезона в составе каталонцев.

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