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На одном поле с Бекхэмом и Зиданом: Довбик попал в эффектный трейлер EA FC 25

Украинец в солидной компании.
Сегодня, 14:58
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Футбольный симулятор EA FC 25 (аналог FIFA) выпустил проморолик, посвященный выходу новой части игры. Одним из героев трейлера стал форвард сборной Украины Артем Довбик.

Авторы объединили в одном видео легенд "нулевых" (Зидан и Бекхэм), звезд на закате карьеры (Месси, Роналду) и новые надежды испанской Ла Лиги (Довбика и Беллингема).

Стоит отметить, EA FC 25 выйдет в свет уже 27 сентября 2024 года.

Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша испанской Ла Лиги (24 гола). В настоящее время украинец уже готовится к старту нового сезона в составе каталонцев.

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